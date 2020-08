Mail sospetta Inps per contributi non versati correttamente, cestinatela immediatamente (Di mercoledì 26 agosto 2020) In arrivo un altro tentativo di Mail phishing con logo Inps, contenente un link e un allegato che vi invitano ad aprire per rubare i vostri dati e i vostri soldi. Gira in questi giorni una Mail sospetta sulla posta aziendale e personale, che crea molti dubbi. Il logo nella Mail è dell’Inps e descrive una situazione d’irregolarità contributiva nell’anno 2019 e chiede all’utente che ha ricevuto la Mail di aprire l’allegato per poter consultare le irregolarità o di aprire il link a nome dell’Inps per accedere alla posizione. Un nuovo tentativo di frode a cui stare molto attenti e non vi fate ingannare, se attentamente leggete la lettera e piena di errori e inesattezze e ... Leggi su notizieora

