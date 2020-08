Luminosa Bogliolo: "Dopo l'oro di Stoccolma voglio il record italiano" (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - “Gareggerei tutti i giorni in qualsiasi manifestazione ma devo fare una selezione per evitare Nazioni dove ci sono troppi casi di coronavirus. Adesso è arrivato il momento di pensare al record italiano: è il mio obiettivo di questo 2020”. Così in un'intervista con l'AGI, Luminosa Bogliolo, ligure di Alassio, con la passione per gli animali (è studentessa di veterinaria), una giovane stella dell'atletica leggera italiana al femminile. “Nello sport sono una precisina, cosa che nella vita normale non sono”, confessa. Il suo nome, Luminosa, decisamente inusuale, rispecchia il suo momento magico iniziato lo scorso anno con l'oro ai Giochi del Mediterraneo a Napoli e l'ingresso nella semifinale dei Mondiali in Qatar. La sua terra di ... Leggi su agi

