Latina, positiva al Coronavirus un' operatrice del centro unico: chiusa la struttura (Di mercoledì 26 agosto 2020) E' risultata positiva al Coronavirus una delle operatrici del centro unico di prenotazioni dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ripreso a funzionare da poco, nel tendone appositamente dedicato tra i poliambulatori e la direzione ospedaliera, la struttura è stata chiusa per effettuare la sanificazione e tutto il personale è stato sottoposto a tampone. Gli sportelli verranno riaperti se gli esiti del tampone saranno negativi.

