Il retroscena: Benevento, mega offerta a Bonaventura (con ultimatum). Lapadula sempre in quota (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Benevento ha presentato una mega offerta a Giacomo Bonaventura, liberatosi poche settimane fa dal Milan. Una proposta quasi irrinunciabile: due milioni netti a stagione più bonus, contratto biennale. Il Benevento vuole puntare su Bonaventura (che ha avuto una proposta inferiore dall’Hellas) ma difficilmente aspetterà oltre questa settimana. Se Bonaventura dovesse prendere ancora tempo, il Benevento andrebbe su altri obiettivi. Confermata la pista Lapadula che abbiamo raccontato diverse settimane fa: rientrato al Genoa dal prestito di Lecce, il Benevento vuole chiudere presto. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'attaccante ex Milan, Mario Balotelli, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, è stato proposto al Benevento di Vigorito. Mario Balotelli, dopo l'ultima deludente stagione con la maglia d ...