De Micheli, anche compagni di classe come 'congiunti' (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - Definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, ... Leggi su corrieredellosport

