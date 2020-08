Day Dreamer 2020: le anticipazioni di mercoledì 26 Agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cari lettori benvenuti alle anticipazioni di Day Dreamer 2020, la soap Turca che sta sbaragliando tutte le altre sui social network. Oggi parleremo della puntata di mercoledì 26 Agosto, che incrinerà ancora di più i rapporti tra Can e Sanem. Ci eravamo lasciati con Sanem che deve festeggiare il suo compleanno, e crede che Can sia organizzando una festa speciale per lei. Spera che lui la perdoni, ma le cose non andranno come lei spera, anzi sarà tutto il contrario. Leggi anche: Day Dreamer 2020: le anticipazioni di martedì 25 Agosto Day Dreamer 2020: la festa a sorpresa di Fabri per Sanem Sanem riceve un regalo da Fabbri ma pensa sia Can ad averle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

