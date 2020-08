Capri, multe di 300 euro per chi importuna i turisti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – “Incuranti del fastidio che potrebbero procurare ai turisti offrono i più disparati beni e servizio” così il sindaco di Capri, Marino Lembo, firma l’ordinanza anti-petulanza per arginare il fenomeno dei venditori ambulanti sull’isola partenopea. Dopo le polemiche del mese scorso, quando era nato un conflitto tra i titolari delle licenze di noleggio barche e gli esercenti per il caos creato a Marina Grande, il primo cittadino prende una posizione decisa. Prevista una sanzione di 300 euro per ogni trasgressore che verrà beccato ad effettuare vendite ambulanti. L’ordinanza si estende su tutta l’isola napoletana. “Sono sempre più numerose – spiega il sindaco isolano – le manifestazioni di ... Leggi su anteprima24

