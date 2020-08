Braccio di ferro tra Juve e Napoli per Milik. Il rebus di mercato potrebbe essere risolto dalla Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, è in atto un vero e proprio Braccio di ferro tra Napoli e Juve per Milik. Una controversia che potrebbe essere sbloccata solo dalla Roma. “C’è in atto un Braccio di ferro con il Napoli che continua a chiedere 40 milioni cash ai bianconeri, oppure il cartellino di Bernardeschi. Ma l’esterno Juventino continua a dire di no, perché non intende cedere i diritti di immagine. Dall’altra parte la Juve vorrebbe prendere il centravanti polacco secondo il valore iscritto a bilancio (non più di 10 milioni), altrimenti aspetterà il prossimo anno per prenderlo a parametro zero. A dirimere la ... Leggi su ilnapolista

