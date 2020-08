Boscaglia: “La squadra va completata, mi fido della società. Martinelli…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni."L'impatto è stato buono così come è normale che sia, abbiamo iniziato bene. È naturale che ancora siamo in pochi e che la squadra vada completata, i giocatori non sono in ottime condizioni perché veniamo da un lungo stop. Dobbiamo ricompattare i reparti e sono sicuro che presto lo si farà e anche bene, questo è molto importante perché comunque si viene da un periodo lungo di inattività. Ritrovare il campo tutti insieme credo sia un ottimo punto di partenza - sono state le sue parole -. Martinelli? Un qualcosa che non sospettavamo, ... Leggi su mediagol

