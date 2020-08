Black Myth: Wu Kong pensato come una trilogia? Spunta un'intervista agli sviluppatori (Di mercoledì 26 agosto 2020) Black Myth: Wu Kong è il gioco del momento che ha affascinato un sacco di fan. Dal suo reveal i giocatori hanno sperato di poter mettere le mani su questo misterioso titolo. Ma cosa sappiamo esattamente? Molto poco, almeno fino ad oggi. Su ResetEra è stata pubblicata un'intervista fatta da un canale YouTube cinese in cui gli sviluppatori parlano di questo gioco.Attualmente lo studio di sviluppo non ha idea di quando il gioco verrà pubblicato, anche perché stanno cercando altro personale da inserire nel team composto solo da 30 persone per adesso. A tal proposito, la demo pubblicata qualche settimana fa è stata creata apposta per invogliare le persone a collaborare con loro, in modo da attirare talenti che vogliano lavorare su un progetto single player.La storia del ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #BlackMythWuKong pensato come una trilogia? - Multiplayerit : Black Myth: Wu Kong fa parte di una trilogia, la demo creata per attrarre talenti - myreviews_it : Black Myth: Wu Ming, il video mostrato proviene da una vera demo - - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Black Myth: Wu Kong è giocabile, il gameplay mostrato in video è reale - Console_Tribe : Annunciato Black Myth: Wu Kong, action cinese che si ispira al romanzo Viaggio in Occidente -… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Myth Black Myth Wu Kong: il trailer è completamente giocabile Everyeye Videogiochi Black Myth: Wu Kong fa parte di una trilogia, la demo creata per attrarre talenti

Black Myth: Wu Kong torna a far parlare di sé: Game Science ha affermato che il gioco fa parte di una trilogia e che la demo è stata creata per attrarre talenti. NOTIZIA di Luca Forte — 26/08/2020 Bla ...

Black Myth: Wu Kong è giocabile, il gameplay mostrato in video è reale

Black Myth: Wu Kong sembra sia già in forma giocabile, come dimostra una video intervista agli sviluppatori in cui questi effettivamente giocano con la demo mostrata nel video gameplay. NOTIZIA di Gio ...

Black Myth: Wu Kong torna a far parlare di sé: Game Science ha affermato che il gioco fa parte di una trilogia e che la demo è stata creata per attrarre talenti. NOTIZIA di Luca Forte — 26/08/2020 Bla ...Black Myth: Wu Kong sembra sia già in forma giocabile, come dimostra una video intervista agli sviluppatori in cui questi effettivamente giocano con la demo mostrata nel video gameplay. NOTIZIA di Gio ...