Avellino, stretta per l’arrivo di Bruzzo: i punto sulle trattative di mercato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua a ritmo di doppie sedute la preparazione dell’Avellino nel ritiro di Sturno. Nella giornata di ieri la società ha comunicato la negatività al doppio ciclo di tamponi e test sierologico. Il tecnico Piero Braglia attende sempre l’arrivo di nuovi calciatori per entrare nel vivo della preparazione. Attualmente sono tredici i giocatori presenti al “Castagneto”. Pochi, troppo pochi. Da qui il confronto diretto con il direttore sportivo Salvatore Di Somma per fare il punto su trattative e sondaggi. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca per Michele Bruzzo centrocampista che arriverà dal Pontedera. Nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze e 6 reti. Dietrofront per Marco Palermo. Il ... Leggi su anteprima24

FilippoRubu00 : #Avellino, stretta finale per Gigi #Castaldo della #Casertana, si tratta di un ritorno. Ai lupi ?? giocó benissimo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino stretta Avellino, stretta per l'arrivo di Bruzzo: i punto sulle trattative di mercato anteprima24.it Sparatoria ad Avellino, nuove perquisizioni

Procedono le indagini sugli spari di ieri sera a Rione Valle ad Avellino. La Polizia ha eseguito dei sequestri e delle perquisizioni. Il cerchio si stringe. Gli investigatori hanno ascoltato un testim ...

Camorra ad Avellino, incubo faida: colpi al rione Aversa 24 ore dopo l'agguato

Un incubo senza fine. Ad Avellino si spara ancora. A poche ore dall'agguato in via Visconti, che poteva costare la vita al pregiudicato 34enne Francesco Liotti, ferito al volto, la città è tornata a t ...

Procedono le indagini sugli spari di ieri sera a Rione Valle ad Avellino. La Polizia ha eseguito dei sequestri e delle perquisizioni. Il cerchio si stringe. Gli investigatori hanno ascoltato un testim ...Un incubo senza fine. Ad Avellino si spara ancora. A poche ore dall'agguato in via Visconti, che poteva costare la vita al pregiudicato 34enne Francesco Liotti, ferito al volto, la città è tornata a t ...