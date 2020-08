Asse Cvc - Advent, offerta da 1,3 miliardi per quota in diritti Serie A (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il fondo di private equity Cvc Capital Partners e Advent International, prima l'uno contro l'altro nel tentativo di accaparrarsi i diritti tv della Seria A, avrebbero deciso di unire le forze per lanciare un'offerta congiunta da 1,3 miliardi di euro sulla Serie A (più alta di quella precedente presentata a inizio anno da Cvc). L'obiettivo, come riporta il Financial Times, è di ottenere una partecipazione di minoranza nella newco che gestira' i... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Asse Cvc Asse Cvc - Advent, offerta da 1,3 miliardi per quota in diritti Serie A Digital-News.it