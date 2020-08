Arrivati i risultati dei primi test sui docenti: troppi prof sono positivi: riapertura delle scuole in salita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si parte in salita a meno di una settimana dalle riaperture delle scuole. Con l'avvio dello screening sul personale emergono i primi casi di positività tra i docenti: finora già 20 in Umbria e 6 nel ... Leggi su globalist

Vincenzoiena699 : RT @anna95859997: @davidefaraone Migranti positivi arrivati in Calabria preoccupazioni del presidente della Regione Calabria. In questo per… - ProliCarolina : eccomi, unica sfigata che non ha ancora i risultati del tampone perché alla dottoressa a quanto pare non sono arriv… - anna95859997 : @davidefaraone Migranti positivi arrivati in Calabria preoccupazioni del presidente della Regione Calabria. In ques… - Arro0790 : Ok, abbiamo capito che #Conte tiene la società per i coglioni. Ora, visto che siamo arrivati a questo, compriamogli… - CarloAl87550029 : RT @icedry75: Se l'#Inter esonera #conte fa un grandissimo errore. Perché in un solo anno è riuscito a dare la giusta cattiveria e predispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivati risultati Arzachena, i contagi nel camping Isuledda, arrivati i risultati Gallura Oggi Coronavirus: in Paesi Bassi e Belgio pazienti contagiati due volte

Lo hanno confermato le autorità sanitarie locali. Si tratta dei primi casi in Europa. In particolare, il paziente olandese è un uomo anziano il cui sistema immunitario è debole, mentre quella belga è ...

Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): «Almeno 6 mesi per vaccino italiano»

«Ci vorranno due mesi per avere le prime informazioni sul vaccino italiano e 6 per arrivare a regime. Prima di allora qualsiasi dichiarazione è assolutamente inutile. Bisogna studiare e se non si fann ...

Lo hanno confermato le autorità sanitarie locali. Si tratta dei primi casi in Europa. In particolare, il paziente olandese è un uomo anziano il cui sistema immunitario è debole, mentre quella belga è ...«Ci vorranno due mesi per avere le prime informazioni sul vaccino italiano e 6 per arrivare a regime. Prima di allora qualsiasi dichiarazione è assolutamente inutile. Bisogna studiare e se non si fann ...