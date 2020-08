Anche Briatore conferma il ricovero per prostatite, ma non smentisce l’eventuale positività (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per qualche minuto, Flavio Briatore riesce a parlare al telefono con la giornalista del Corriere della Sera Candida Morvillo. La conversazione è stata riportata sul quotidiano di via Solferino nella giornata di oggi. Si tratta di un breve passaggio, prima dell’arrivo dei medici e prima che Briatore si scusasse per non poter più rispondere, visto che gli era stata somministrata una flebo. LEGGI Anche > L’interrogazione della Regione Lombardia per sapere se Briatore è stato ricoverato in un reparto non covid Briatore e la prostatite, la telefonata alla giornalista del Corriere «Ho solo una prostatite forte – ha detto Briatore -: domenica sera sono andato a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ... Leggi su giornalettismo

