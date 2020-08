Aida Yespica afferma: “Sono positiva al Covid” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aida Yespica è in quarantena dopo il rientro dalle vacanze dalla Sardegna Aida Yespica è risultata positiva al coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. La showgirl ha trascorso qualche giorno di relax nell’isola, ma come per molti altri personaggi dello spettacolo la Costa Smeralda quest’anno è costata carissima. Molte celebrities sono ritornate dalle vacanze e proprio il giorno del rientro si sono sottoposte al tampone per verificare lo stato di salute. Piano piano i nomi sono aumentati come la lunga lista dei contagiati conosciuti e non. Tutti i personaggi famosi che si sono divertiti allo sbaraglio provengono dalla Sardegna ed hanno frequentato più o meno gli stessi posti C’è chi ha fatto attenzione e chi invece no. Ma d’altronde si poteva ... Leggi su kontrokultura

