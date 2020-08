Un gestore della discoteca Sottovento di Porto Cervo ricoverato per COVID-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Un gestore del Sottovento di Porto Cervo – una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda – è ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al COVID-19. L’agenzia di stampa ANSA scrive che l’uomo accusa i sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Ieri lo staff dello storico locale di Porto Cervo ha annunciato la chiusura in via precauzionale, proprio a causa di un caso di COVID-19 nel personale. Il locale era rimasto aperto – dopo l’ordinanza di chiusura delle discoteche – in quanto svolge anche ... Leggi su nextquotidiano

