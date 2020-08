Troppe scene di fumo nel film su Pietro Mennea: interviene il Codacons (Di martedì 25 agosto 2020) Cronaca Lombardia e Nazionale: L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è da sempre scagliata contro il fumo nelle pellicole. In un rapporto, pubblicato nel 2016, nelle pellicole cinematografiche ci sono Troppe bionde: per questo motivo andrebbero vietati ai minori. Secondo questi studi, la metà dei film prodotti contengono almeno una scena in cui qualcuno si gode una sigaretta. Purtroppo questa tendenza riguarda tutto il mondo, Italia compresa. Negli ultimi anni si fuma in meno pellicole fra quelle ai primi posti del box office, ma in compenso sono aumentate di oltre il 70% le scene in cui sono coinvolte le sigarette nei film in cui appaiono. Lo afferma un rapporto pubblicato sull’ultimo numero del bollettino del Centers for disease control (Cdc) ... Leggi su sportfair

