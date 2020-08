Temptation Island spoiler: Sonny e Sara rifiutano di partecipare, svelate le prime due coppie (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Da pochissimo è trapelata una notizia inerente una delle possibili coppie della prossima edizione di Temptation Island, stiamo parlando di Sonny e Sara. I due erano in lizza per prendere parte al reality show ma, a quanto pare, hanno cambiato idea all’ultimo momento. A sganciare questa indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza. Il protagonista ha annunciato che i due piccioncini avrebbero preferito evitare di mettersi così tanto in gioco considerando che il loro rapporto è appena nato. Vediamo tutti i dettagli. Il passo indietro di Sonny e Sara Amedeo Venza ha annunciato sul suo profilo Instagram che Sonny e Sara non parteciperanno alla prossima edizione di Temptation ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - moonluu_ght : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - _Valealizzi_ : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - hhugmerossi : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - _maiunagioia__ : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… -