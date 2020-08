Sea Watch, l’ammiraglio De Felice contro l’Ong: “Porti i finti naufraghi a pagamento in Germania” (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – La nave Ong Sea Watch 4 con il solito carico di clandestini vada a sbarcare i “finti naufraghi a pagamento” in Germania. Parola dell’ammiraglio Nicola De Felice, da sempre impegnato contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. ”Apprendo dalle fonti di informazione che la Sea Watch 4 avrebbe già imbarcato più di 200 persone. A questo punto sarebbe il caso che la Ong finanziata dalla Chiesa evangelica tedesca alzasse definitivamente il velo dell’ipocrisia e accogliesse direttamente in Germania i finti naufraghi a pagamento“. “Nave batte bandiera tedesca: Germania responsabile dei clandestini a bordo” Non ha dubbi l’ammiraglio: ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : #SeaWatch salva 104 persone, tra cui 9 bambini #23agosto - Bettabetta59 : RT @LegaSalvini: #Molteni: ??Altri 221 clandestini pronti ad essere sbarcati in Italia dalla Ong tedesca Sea Watch 4. Il governo italiano a… - polverone80 : RT @IlPrimatoN: L'ammiraglio De Felice si scaglia contro l'Ong finanziata dalla Chiesa evangelica tedesca: 'Sea Watch 4 non deve sbarcare i… - Penultimo6 : RT @francescatotolo: '#SeaWatch4 ha informato sia l'Italia sia Malta sui salvataggi in mare e ha chiesto che venga assegnato un porto sicur… - Stefaniacasp : RT @francescatotolo: '#SeaWatch4 ha informato sia l'Italia sia Malta sui salvataggi in mare e ha chiesto che venga assegnato un porto sicur… -