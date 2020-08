Mihajlovic positivo al Covid, la moglie: “Non giudicate, siamo tutti peccatori" (Di martedì 25 agosto 2020) Un post su instagram in cui compare sorridente accanto al marito e un invito a evitare polemiche sulla loro vacanza in Costa Smeralda. Arianna Rapaccioni, moglie dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid-19 dopo qualche giorno di ferie in Sardegna, dice la sua in risposta alle tante polemiche (rivolte soprattutto alla mancanza di mascherina e agli abbracci con altri personaggi dello spettacolo e dello sport) seguite dalla comunicazione della positività del marito. Leggi su tg24.sky

