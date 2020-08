Migranti, Prodi: “L’Europa deve esprimere posizione unitaria in Africa” (Di martedì 25 agosto 2020) Romano Prodi, durante un intervento alla Summer School, ha parlato della questione Migranti e delle difficoltà dell’Europa nell’affrontare questa emergenza. “Non c’è un’identità europea sulla questione migrazioni”. Queste le parole di Romano Prodi durante un suo intervento in videoconferenza alla Summer School a Marsala. Secondo l’ex premier infatti sulla questione dei flussi migratori in Europa … L'articolo Migranti, Prodi: “L’Europa deve esprimere posizione unitaria in Africa” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Migranti, Prodi: "L'Europa deve esprimere posizione unitaria in Africa" Inews24

La giornalista parla di politicamente corretto, della Rawlings, del machismo, di asterischi, di sinistra, di Kamala Harris e di Joe Biden, del quale spera non faccia come Prodi altrimenti saranno guai ...

La prima alba alla Valle dei Templi incanta 350 spettatori

La prima alba post covid al Parco archeologico di Agrigento: 350 spettatori affascinati che sono entrati nella Valle dei Templi immersa nella notte, per poi imboccare il grande viale, tra spiegazioni ...

