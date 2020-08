L’infettivologo Massimo Galli: “In Italia esiste un ceppo di virus dominante e una sua variante” (Di martedì 25 agosto 2020) L’infettivologo Massimo Galli sulla ripresa dei contagi in Italia: “Nulla di paragonabile alla prima ondata. C’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. L’infettivologo Massimo Galli ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Egli si è espresso in modo preciso su come combattere il … L'articolo L’infettivologo Massimo Galli: “In Italia esiste un ceppo di virus dominante e una sua variante” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: L’INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI: IN ITALIA ESISTE UN CEPPO DI VIRUS DOMINANTE E UNA SUA VARIANTE - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Massimo Galli analizza lo stato attuale dell'epidemia e consiglia di 'vaccinarsi contro influenza e pneumoc… - IlPrimatoN : L'infettivologo Massimo Galli analizza lo stato attuale dell'epidemia e consiglia di 'vaccinarsi contro influenza e… - FantiniValerio : L’INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI: IN ITALIA ESISTE UN CEPPO DI VIRUS DOMINANTE E UNA SUA VARIANTE - _DAGOSPIA_ : L’INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI: IN ITALIA ESISTE UN CEPPO DI VIRUS DOMINANTE E UNA SUA VARIANTE… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Massimo Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep