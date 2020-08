LEC Playoff: G2 Esports vincenti ma non ancora perfetti (Di martedì 25 agosto 2020) La seconda giornata dei Playoff di LEC ci ha regalato il ritorno, in pompa magna, dei campioni in carica: i G2 Esports . Nonostante i MAD Lions abbiano dominato la stagione regolare, insieme ai Rogue ,... Leggi su corrieredellosport

Nel corso della stagione regolare, i G2, hanno avuto parecchie difficoltà, causate dai problemi familiari di Perkz. Il loro summer split è stata una montagna russa, che ha trovato una continuità solo ...

Diciamolo subito: il summer split dei Fnatic è stato difficilissimo. Il team ha attraversato una profonda crisi tecnica, che non gli ha permesso di occupare le zone “nobili” della classifica. Il loro ...

