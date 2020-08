Io non volevo solo essere il presidente del Barcellona, volevo avere il potere di farlo fallire (Di martedì 25 agosto 2020) È la versione riaggiornata de “Alla fiera dell’est” di Angelo Branduardi. È un domino innescato dal fax partito dall’Argentina e firmato Leo Messi: «Intendo andarmene dal Barcellona grazie alla clausola che prevede la rescissione unilaterale». Bartomeu, visto il fax, è rimasto senza parole. Ha inghiottito rapidamente una, due, tre volte. Ha convocato una riunione d’urgenza. Ha continuato a ripetere – almeno noi così ce lo immaginiamo – che quella clausola è scaduta il 10 giugno. Oltre due mesi fa. Sì, immaginiamo gli abbia risposto qualcuno, ma quel 10 giugno significava alla fine della stagione. Quest’anno è successo il finimondo e la stagione è finita ad agosto. La risposta ufficiale è che sono al lavoro gli avvocati. Ma, nel calcio di oggi, ... Leggi su ilnapolista

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 25 agosto, Liberto prova a fare di tutto per riuscire a riconquistare Rosina ma la donna non ne vuole più sapere di lui: mentre lui prova a riconquistarla, c ...

Salvini non vuole rispondere del bonus Cicala in Basilicata

Talmente imbarazzante il bonus Covid che il sindaco Amedeo Cicala, responsabile enti locali della Lega Basilicata, si è fatto stanziare dal Comune di Viggiano, a beneficio anche di altre società di fa ...

