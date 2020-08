Inter, tifoso ad Ausilio: “Compraci Messi” (Di martedì 25 agosto 2020) Una giornata davvero incredibile. Tutto lo stato generale dell’Inter si è riunito in una villa di Somma Lombardo, in provincia di Varese, con il presidente Zhang, alla presenza anche dei due amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, e del direttore sportivo Piero Ausilio. Un incontro durato oltre tre ore, iniziato alle 15 e terminato dopo le 18 che ha visto la conferma di Antonio Conte come nuovo allenatore. Ma in contemporanea, anzi poco dopo, Lionel Messi ha di fatto annunciato l’intenzione di lasciare il Barcellona. All’uscita del ds Piero Ausilio, un tifoso gli ha urlato: “Portaci Messi”. Leggi su sportface

