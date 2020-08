Incendi in California: 625 roghi attivi, distrutti oltre 485mila ettari (Di martedì 25 agosto 2020) Migliaia di vigili del fuoco stanno lottando da giorni per contenere i vasti Incendi che stanno devastando la California: anche grazie anche a condizioni meteo più clementi, oltre 14mila pompieri americani, canadesi e australiani sono riusciti ridurre del 22% il rogo chiamato “Lnu Lightning Complex”, a nord di San Francisco, e del 10% lo “Scu Lightning Complex”, a sud-est dalla metropoli. Secondo il governatore dello Stato Gavin Newsom, i 625 Incendi attivi hanno distrutto oltre 485mila ettari, un’area grande quasi quanto il Grand Canyon: “Lnu Lightning Complex” e “Scus Lightning Complex” sono stati definiti i più grandi Incendi nella storia della ... Leggi su meteoweb.eu

