Il retroscena: Liverani-Parma, spedita la lettera di rescissione con il Lecce (Di martedì 25 agosto 2020) Fabio Liverani è a Parma e già domani potrebbe firmare il contratto che lo legherà al nuovo club. Tutto questo perché oggi è stata inviata la lettera di rescissione unilaterale (articolo 9) rispetto all’impegno che aveva con il Lecce per altre due stagioni. Trascorse 24 ore, l’allenatore potrà mettere nero su bianco: ricordiamo che con il Parma ha un’intesa biennale. Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

infoitsport : Il retroscena: Liverani resta sempre un’opzione per il Parma. La situazione - infoitsport : Strappo Liverani- Lecce: il retroscena - zazoomblog : Il retroscena: Liverani e il Lecce tutta la verità sulla rottura - #retroscena: #Liverani #Lecce #tutta - infoitsport : TMW - Liverani-Lecce, i retroscena sull’esonero. Ipotesi Parma, la situazione - infoitsport : Il retroscena: Liverani e il Lecce, tutta la verità sulla rottura -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Liverani

alfredopedulla.com

Sollevato dall?incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani https://t.co/k61Cqfg8BC — U.S. Pare anche che l’allenatore non intendesse continuare la propria esperienza a Lecce e lo avesse com ...Se Dybala ama davvero la Juve, e non stia invece vendicandosi per il tentativo di cessione della scorsa estate, lo dica. Secondo Chirico, infatti, lo stallo degli ultimi giorni dipende da una precisa ...