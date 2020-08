I 60 positivi al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus ha certificato che la Sardegna ha raggiunto un dato record: 91 i nuovi casi, il secondo dato più alto dall’inizio dell’epidemia. La cosa più sorprendente, scrive oggi il Corriere della Sera, è che più di 60 di questi nuovi positivi sono dipendenti del Billionaire, la discoteca di Briatore. In tutto, il locale ha poco più di 100 dipendenti, oltre la metà ha quindi contratto il virus. Non c’è quindi più alcun dubbio sul fatto che il focolaio sardo, che ha «pesato» — nella giornata di ieri—per 100 unità sui nuovi contagi di Lazio, Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, è scoppiato nelle discoteche di Porto Cervo, Porto ... Leggi su nextquotidiano

