Gazidis e Maldini su Ibrahimovic: “Sappiamo quanto conta per la squadra” (Di martedì 25 agosto 2020) Ivan Gazidis e Paolo Maldini parlano nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, toccano anche l’argomento Ibrahimovic, ai microfoni di Milan TV: “Ibrahimovic è un valore aggiunto alla squadra. Siamo ottimisti, sappiamo quanto conta per la squadra e stiamo facendo tutto il possibile per tenerlo con noi”. Foto: Twitter Milan L'articolo Gazidis e Maldini su Ibrahimovic: “Sappiamo quanto conta per la squadra” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

