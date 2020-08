Descenders: oggi disponibile il videogioco PS4 sul downhill (Di martedì 25 agosto 2020) Da oggi potrete affrontare un videogioco sul downhill procedurale, i pedali di Descenders sono disponibili su PlayStation 4 I giochi che si basano sulle due ruote a pedali e downhill stanno lentamente diventando sempre di più popolari. Un genere che merita per l’appunto maggiore attenzione ed alcuni sviluppatori ci stanno dedicando parecchio tempo. Uno di questi è oggi in uscita e dal video che alleghiamo alla notizia si tratta di qualcosa piuttosto interessante. Descenders è il nuovo videogioco per PS4 sul downhill Sold Out e No More Robots hanno oggi annunciato che il biking game sul downhill estremo, Descenders, è ora disponibile ... Leggi su tuttotek

