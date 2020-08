Coppia positiva al Covid disdice la vacanza. “Non sarete rimborsati”. E loro si presentano (Di martedì 25 agosto 2020) Coppia positiva al Covid disdice la vacanza. “Non sarete rimborsati”. E loro si presentano Avevano prenotato un viaggio a cavallo di ferragosto. Lui e lei, una vacanza romantica sul litorale toscano. Ma all’ultimo hanno disdetto tutto sostenendo di essere positivi al Coronavirus. Ma, dopo aver saputo che non sarebbe stata loro restituita l’intera caparra, hanno deciso di presentarsi ugualmente. È successo in una struttura ricettiva di Marina di Birbona, una manciata di chilometri da Cecina, in provincia di Livorno. È Il Tirreno a riportare la tragicomica notizia: “I titolari, considerando che in precedenza avevano detto di essere risultati positivi al ... Leggi su tpi

Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, tecnico del Bologna, difende il marito su Instagram: "Siamo tutti peccatori". Scrive sul proprio account ufficiale Instagram prendendo le difese dell'allenatore c ...

In Usa, dopo un matrimonio, 56 invitati sono risultati positivi a Covid-19. «Su 65 invitati la maggior parte è risultata positiva e una donna, che non ha partecipato all'evento, è morta venerdì scorso ...

