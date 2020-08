Come sta davvero Briatore? Due versioni differenti, una sola certezza: in ospedale è arrivato così (Di martedì 25 agosto 2020) Chi ha ragione tra lo staff di Flavio Briatore e l'Espresso? Il settimanale diretto da Marco Damilano è stato il primo a dare la notizia del ricovero al San Raffaele di Milano del noto imprenditore, le cui condizioni erano state descritte Come “serie”. Ora la comunicazione delle persone vicine a Briatore ridimensionano di parecchio il caso: “Le sue condizioni sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”. Ma non è tutto, perché lo staff aggiunge qualche dettaglio su quanto accaduto prima del ricovero: “Domenica sera Briatore ha accusato una leggera febbre e sintomi di spossatezza e si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per un ... Leggi su liberoquotidiano

