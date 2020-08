Calciomercato, Pereyra torna in Italia. Il Genoa fa sul serio, alternativa al Bologna e proposta alla Samp (Di martedì 25 agosto 2020) Sono ore caldissime sul fronte Calciomercato, aggiornamenti importanti che riguardano le squadre del campionato di Serie A. Tante trattative sono state avviate da poco, altre sono in stato avanzato e potrebbero avere esito positivo a stretto giro di posta. Ecco la situazione nel dettaglio. NAPOLI – “Abbiamo investito tantissimo. Sul mercato non faremo una campagna di saldi”. Sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, in conferenza stampa dal ritiro del club partenopeo a Castel di Sangro. “Il calcio e’ una industria che deve essere tutelata. Oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski, visto che volete sempre sapere del mercato”. MILAN – Ricky Massara nella conferenza di presentazione della stagione ha parlato di Rebic: “Stiamo valutando la possibilità di prenderlo subito a ... Leggi su calcioweb.eu

ROMA - Patrik Schick a un passo dal Bayer Leverkusen. L'attaccante di proprietà della Roma, dopo il mancato riscatto del Lipsia nonostante una buonissima stagione, continuerà la sua carriera in Bundes ...

MERCATO GENOA, FAGGIANO SCATENATO: C’E’ VOGLIA DI TORNARE GRANDI – Dopo due annate consecutive in cui la salvezza arriva all’ultima giornata, sfidando squadre neopromosse con rose nettamente inferiori ...

