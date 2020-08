Bocelli e l’addio alla cucciola Pallina: «Giocherai per sempre nei nostri cuori» (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social sfoglia la gallery Da quell’appello lanciato sui social network, la famiglia Bocelli sperava davvero di ritrovare la loro amata cagnolina Pallina: «Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci» Leggi anche ... Leggi su iodonna

paolorm2012 : RT @paolorm2012: Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero - paolorm2012 : Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero - MilanoStremitz1 : RT @Libero_official: Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero - infoitcultura : Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero - Leonard33968045 : RT @Libero_official: Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero -

Ultime Notizie dalla rete : Bocelli l’addio Bocelli | è momento di fare spazio nel cuore a nostra Pallina Zazoom Blog