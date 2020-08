Undici indagati per la morte della 34enne incinta con dolori addominali che era stata dimessa dall’ospedale di Cosenza (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci sono 11 indagati – tutti medici e infermieri che l’hanno avuta in cura – per la morte di Mariangela Colonnese, la 34enne al sesto mese di gravidanza morta il 20 agosto scorso nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Lo scorso lunedì la donna si era presentata al pronto soccorso con dolori addominali, dissenteria e vomito, ma dopo la visita era stata dimessa. A distanza di 48 ore, però, con dolori persistenti, la 34enne, originaria di Longobardi, era tornata in ospedale, dove è poi deceduta poche ore dopo insieme al feto. L’inchiesta, portata avanti dal pm Emanuel Greco, è scattata dopo la denuncia del marito e mira ad accertare eventuali ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaCnews24 : Cosenza, morte donna incinta: undici indagati tra medici e infermieri #calabrianotizie #newscalabria - NuovoSud : Donna incinta morta all'ospedale di Cosenza: undici indagati - cschannel_news : Cosenza, donna incinta morta in ospedale: undici indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Undici indagati Undici indagati per la morte della 34enne incinta con dolori addominali che era stata dimessa… Il Fatto Quotidiano Donna incinta morta all'ospedale di Cosenza, undici indagati

COSENZA – Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la trentaquattrenne incinta al sesto mese di gravidanza, av ...

Donna incinta morta in ospedale Cosenza, 11 indagati

Cosenza - Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la trentaquattrenne incinta al sesto mese di gravidanza, av ...

COSENZA – Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la trentaquattrenne incinta al sesto mese di gravidanza, av ...Cosenza - Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la trentaquattrenne incinta al sesto mese di gravidanza, av ...