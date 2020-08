Traffico Roma del 24-08-2020 ore 10:00 (Di lunedì 24 agosto 2020) Luceverde Roma very trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale alla Gianicolense nuovi lavori via Vitellia restringimento di carreggiata all’altezza di via Ludovica Albertoni lavori sul manto stradale anche al Pigneto sulla via Prenestina nel tratto compreso tra via Bartolomeo d’Alviano e via Muzio Attendolo Verso il raccordo possibili difficoltà di circolazione al Portuense restringimento della carreggiata a senso unico alternato su via del Trullo lavori sulle condutture d’acqua all’altezza di via del Tempio di dia possibili rallentamenti nel quartiere Alessandrino e Ci sono rallentamenti per incidente su via del Grano via degli Oleandri via del Campo verso via degli Olmi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

