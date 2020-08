Salvini continua a spacciare fake news sul Covid. E pure senza mascherina. “Avrei chiuso i porti prima delle discoteche”. Ma numeri ed esperti dicono il contrario (Di lunedì 24 agosto 2020) Solito copione per Matteo Salvini. Il leader della Lega, tra un selfie e l’altro, senza mascherina e non curante di numeri e smentite (qui quella dell’Iss), continua a spacciare fake news sul Covid. “Avrei chiuso i porti prima delle discoteche. Solo oggi a Lampedusa 54 positivi nel centro per immigrati” ha detto il Capitano incontrando i giornalisti a Crotone. Salvini ha poi espresso il “massimo sostegno al governatore siciliano che ha firmato un’ordinanza per chiudere tutti i centri di accoglienza in Sicilia” e chiesto “agli amministratori, ai sindaci, ai governatori della Lega e sostenuti dalla ... Leggi su lanotiziagiornale

