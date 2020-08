Sabrina Beccalli: tracce di sangue nella casa in cui potrebbe essere stata uccisa (Di lunedì 24 agosto 2020) sangue nella casa in cui Sabrina Beccalli potrebbe essere stata uccisa. È quanto sarebbe emerso dall’attività investigativa del Ris, impegnato a risolvere il giallo della mamma 39enne scomparsa a Crema nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorsi. Dopo il ritrovamento dell’auto bruciata e le ricerche senza esito del corpo, i rilievi del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri avrebbero evidenziato tracce ematiche nella casa in cui l’amico Alessandro Pasini, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere, l’avrebbe condotta per poi compiere il delitto. Caso Sabrina ... Leggi su thesocialpost

