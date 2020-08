Parafrasi facile: arriva un tool digitale (Di lunedì 24 agosto 2020) Manca poco alla ripresa delle scuole in Italia: ancora non è dato sapere come e quando saranno aperti gli istituti scolastici e quali saranno le norme del nuovo normale, per molti probabilmente continuerà la didattica a distanza. In questi giorni però sono tantissimi i giovani italiani che riprendono in mano i libri per essere pronti al nuovo anno scolastico. In questa strana estate gli esercizi da fare e consegnare sono tanti, il corpo docenti italiano ha dovuto organizzare le vacanze dei giovani dopo il periodo di didattica a distanza tenendo conto dell’anno scolastico appena concluso ed allora ecco che sono spuntati tantissimi testi da rendere in Parafrasi. La ricerca in rete impazza ma è live da queste ore un tool completamente dedicato alla Parafrasi. Fare la ... Leggi su laprimapagina

