Oliver Stone stasera a Roma per inaugurare il Timvision Floating Theatre (Di lunedì 24 agosto 2020) Sarà il regista Premio Oscar Oliver Stone a inaugurare il 24 agosto alle 20.30 il Timvision Floating Theatre, la prima arena cinematografica sull'acqua della città di Roma. Sarà il regista premio Oscar Oliver Stone a inaugurare il Timvision Floating Theatre oggi, 24 agosto, alle 20.30, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma realizzata in collaborazione con EUR SPA, grazie alla partnership con Timvision che ha titolato la rassegna. "TIM ha deciso di sostenere questo evento per confermare, ancora una volta, il proprio impegno nel mondo del cinema e dell'entertaiment - ... Leggi su movieplayer

LongTakeIt : Questa sera Oliver Stone inaugurerà il TIMVISION FLOATING THEATRE, arena galleggiante ecocompatibile della città di… - leopadanofe : #tg2rai. Il regista Oliver Stone in Italia nostate il virus: sono stato in Vietnam, non voglio vivere nella paura!… - Alicenellacitt : Ad inaugurare #FloatingTheatre questa sera alle 20:30 sarà Oliver Stone. #oliverstone #timvisionfloatingtheatre… - SimonaCroisette : RT @_diana87: Mads Mikkelsen uno degli ospiti internazionali a #Venezia77 insieme a Oliver Stone. - 3cinematographe : Il #PremioKinéo2020, evento collaterale della #MostraDelCinemaDiVenezia, per la sua 18ª edizione andrà al regista O… -

Ultime Notizie dalla rete : Oliver Stone Arriva Oliver Stone Il regista da Oscar ospite in Castello Il Giornale di Vicenza Oliver Stone stasera a Roma per inaugurare il Timvision Floating Theatre

"TIM ha deciso di sostenere questo evento per confermare, ancora una volta, il proprio impegno nel mondo del cinema e dell'entertaiment - afferma Luca Josi, responsabile Brand Strategy, Media & Multim ...

Venezia 77: il Premio Kinéo quest’anno andrà a Oliver Stone

Annunciato ufficialmente il film d'animazione basato sulla storia a fumetti Batman: Il lungo Halloween Il DC FanDome sarà anche finito, ma si parlerà dell'evento ...

"TIM ha deciso di sostenere questo evento per confermare, ancora una volta, il proprio impegno nel mondo del cinema e dell'entertaiment - afferma Luca Josi, responsabile Brand Strategy, Media & Multim ...Annunciato ufficialmente il film d'animazione basato sulla storia a fumetti Batman: Il lungo Halloween Il DC FanDome sarà anche finito, ma si parlerà dell'evento ...