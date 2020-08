MO:Astray, lo splendido puzzle platform sci-fi ha una data di uscita per Nintendo Switch (Di lunedì 24 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa è stato annunciato che MO: Astray, il platform d'azione narrativo dell'editore Rayark Games e dello sviluppatore Archpray, arriverà su Nintendo Switch il 10 settembre 2020. Risvegliato in un laboratorio abbandonato brulicante di creature ultraterrene e trappole mortali, MO intraprende un viaggio di immensa importanza. Spinto da voci nella sua testa, la misteriosa forma di vita attraversa un ambiente ostile invaso da piante aliene parassite e un supercomputer omicida, diventando gradualmente più consapevole della sua missione e di ciò che ha causato il disastro. Scansionate l'ambiente circostante di MO e concepite un piano per scoprire una via da seguire. Sfruttate un arsenale di abilità speciali per risolvere enigmi e affrontare una serie di sfide. ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Astray splendido MO:Astray, lo splendido puzzle platform sci-fi ha una data di uscita per Nintendo Switch Eurogamer.it MO:Astray, lo splendido puzzle platform sci-fi ha una data di uscita per Nintendo Switch

Attraverso un comunicato stampa è stato annunciato che MO: Astray, il platform d'azione narrativo dell'editore Rayark Games e dello sviluppatore Archpray, arriverà su Nintendo Switch il 10 settembre 2 ...

Attraverso un comunicato stampa è stato annunciato che MO: Astray, il platform d'azione narrativo dell'editore Rayark Games e dello sviluppatore Archpray, arriverà su Nintendo Switch il 10 settembre 2 ...