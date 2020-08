Migranti, Musumeci: ‘Via dalla Sicilia’. Viminale replica: Ordinanza non valida (Di lunedì 24 agosto 2020) Una Ordinanza firmata nella notte dal Governatore siciliano Nello Musumeci prevede che “entro le 24 di domani tutti i Migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola“. Una misura presa – come chiarito dallo stesso Musumeci – perché “allo stato non è possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. Migranti, Musumeci: ‘Via dalla Sicilia’. La replica del Viminale “La Regione Siciliana, mediante le A.S.P. territorialmente competenti, – si evince dalla ... Leggi su italiasera

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - PaolaBonfadelli : RT @ChiodiDonatella: #MUSUMECI: I #MIGRANTI INFETTI SONO PIÙ DI QUELLI CHE VI RACCONTANO. '#Lamorgese faccia il suo lavoro' Una furia le s… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Su Facebook #Musumeci spiega che la Sicilia “non può essere invasa”. Quindi la questione è l’invasione degli immigrati? O… -