Microsoft schierata con Epic: 'Apple non può bloccare l'Unreal Engine su iOS e macOS' (Di lunedì 24 agosto 2020) Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for ... Leggi su dday

