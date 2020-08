Marko crede in un Verstappen da titolo, fortuna Mercedes finirà (Di lunedì 24 agosto 2020) La matematica dà ancora ragione a Helmut Marko e supporta il suo ottimismo. Dagli invernali propositi di titolo mondiale si è passati a una sveglia estiva Mercedes suonata a tutti, messi in fila e con ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Marko crede F1, Marko ci crede: "Verstappen può ancora vincere il titolo" Tuttosport Red Bull crede ancora nella bontà dell'assetto rake estremo

Nonostante i problemi avuti ad inizio stagione dalla RB16, Helmut Marko conferma che la strada presa da Newey è quella giusta e che si continuerà a spingere in questa direzione per migliorare anche in ...

F1, Marko ci crede: "Verstappen può ancora vincere il titolo"

ROMA - "Verstappen può ancora diventare campione del mondo, questo è il nostro obiettivo per la stagione". Queste le parole di Helmut Marko che rivela l'obiettivo della Red Bull dopo le prime sei gare ...

