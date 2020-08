L’indiscrezione: colpo Lecco, in arrivo Celjak a parametro zero (Di lunedì 24 agosto 2020) Un colpo in arrivo per il nuovo Lecco. Si tratta di Vedran Celjak, terzino destro croato classe 1991 nell’ultima stagione ad Avellino. La trattativa è in dirittura d’arrivo, Celjak firmerà fino al prossimo giugno, la definizione prevista già in giornata. Foto: L'articolo L’indiscrezione: colpo Lecco, in arrivo Celjak a parametro zero proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

