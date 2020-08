Lazio, lieve calo dei contagi: 146 in 24 ore Il 40% per rientri dalla Sardegna Un morto (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore nel Lazio contagi in calo, rispetto ai due precedenti giorni record,: si registrano 146 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi positivi il 57% sono link di rientro, mentre quelli con ... Leggi su leggo

vegas12 : Bollettino Corona Virus riporta 953 casi. In Lombardia 110, ieri erano 239, e il corriere riporta 'Salgono i positi… - Notiziedi_it : Coronavirus, nel Lazio 146 casi: contagi in lieve diminuzione - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: #Coronavirus nel #Lazio, in lieve calo i nuovi casi: 184 contagi in 24 ore. D'Amato: 'E' record di tamponi, lavoro strao… - CorriereCitta : #Coronavirus nel #Lazio, in lieve calo i nuovi casi: 184 contagi in 24 ore. D'Amato: 'E' record di tamponi, lavoro… - ghibellino01 : @Ruffino_Lorenzo Vera differenza è che a maggio casi erano ancora concentrati al nord. Adesso invece criticità è ce… -