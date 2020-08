L’Amore sa attendere (Di lunedì 24 agosto 2020) L’amore sa attendere Di Vincenzo Calafiore 24 Agosto 2020 Udine ( I) “ … io non voglio perderti, mai rinuncerei a te! Proprio come le onde con le rive, tornano sempre anche senza riuscire a fermarsi. Io non voglio perderti, come lo scoglio fermo lì e resistono alle onde che vogliono mandarlo via, lo travolgono, lo annegano e lui è sempre lì! Come me, dinanzi ai tuoi occhi…… “ Vincenzo Calafiore “ L’amore sa attendere “ me lo ripeto mille volte al giorno … l’amore sa ... Leggi su laprimapagina

