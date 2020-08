In salvo con acqua al collo,c'era muro di grandine (Di lunedì 24 agosto 2020) VERONA, 24 AGO - "Il nubifragio ha divelto porta e finestra del mio laaboratorio, mi sono trovato davanti a un muro di acqua e ghiaccio. Sono rimasto fermo mezz'ora, poi si sono rotte le finestre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - gabrillasarti2 : RT @chierici1950: @Arturo_Scotto @PBerizzi Ma non far ridere,va.Cazzo vuoi sconcertare di fronte a roba - blavckthorn : salvo sta limonando con sta stella ho caldo ve lo dico - CorriereQ : In salvo con acqua al collo,c’era muro di grandine - Anna26685097 : @MayAmidala @OnceUponATeddy @Pilloz30 @contessavincy @Adry03121 @kscarlett22_ @EnfantProdige @Martovich13 @cate_p_… -

Ultime Notizie dalla rete : salvo con In salvo con acqua al collo,c'era muro di grandine - Ultima Ora Agenzia ANSA Nubifragio su Verona: «Avevo l’acqua alla gola, un abbraccio mi ha salvato»

«No, il video non l’ho visto...». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa quattro ore prima. Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Dentista, lo st ...

Ancona, precipita con il parapendio e rischia di colpire gli scogli: salvato dai bagnini

ANCONA - Un volo da brividi. Sospinto dalle raffiche di vento, giù, in fondo alla falesia. E’ planato in mare, ma ha rischiato di finire contro la scogliera. Era comprensibilmente spaventato, ma mirac ...

«No, il video non l’ho visto...». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa quattro ore prima. Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Dentista, lo st ...ANCONA - Un volo da brividi. Sospinto dalle raffiche di vento, giù, in fondo alla falesia. E’ planato in mare, ma ha rischiato di finire contro la scogliera. Era comprensibilmente spaventato, ma mirac ...