Fifa 21: come fare l’aggiornamento gratis per usarlo su PS5 e Xbox series X (Di lunedì 24 agosto 2020) come già è noto da tempo e ufficialmente confermato da Electronic Arts in questi giorni, anche Fifa 21 avrà un update gratuito per poter utilizzare il gioco sulle consolle successive quali PS5 e Xbox series X. Questa possibilità permetterà a tutti gli amanti di esports che acquisteranno il gioco per PS4 di poterlo in seguito utilizzare anche sul nuovo modello prodotto da Sony senza alcun costo aggiuntivo. Il sistema in grado di fare questo update prende il nome di Dual Entitlement che tradotto significa Doppio Titolo, una funzionalità molto simile a quella ideata da Microsoft con il Nome di Smart Delivery. L’accesso al sistema è completamente gratuito con una unica condizione: che il passaggio da PS4 a PS5 venga fatto prima ... Leggi su esports247

Electronic Arts ha confermato che anche FIFA 21 aderirà alle funzioni di update gratuito, permettendo agli utenti che lo acquisteranno sulle console di attuale generazione di sbloccare senza costi agg ...

