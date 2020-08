Esclusiva: Zukanovic raggiunge Viviano in Turchia (Di lunedì 24 agosto 2020) Ervin Zukanovic si è liberato dalla Spal, giocherà in Turchia. E raggiungerà Emiliano Viviano al Fatih Karagumruk, una scelta ormai fatta. Al punto che domani Zukanovic sarà in Turchia per visite e firma. Foto: Genoa sito L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

